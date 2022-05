TMW Radio - Tognazzi: "Milan, si è creata un'alchimia di intenti incredibile quest'anno"

MilanNews.it

Il noto tifoso vip del Milan, l'attore Gianmarco Tognazzi, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dello Scudetto vinto dai rossoneri: "Scaramanticamente sono stato zitto fino alla fine. Nonostante tutto, le squadre che sorprendono dovrebbero fare simpatia, invece il Milan fatica ad esserlo. Non so spiegarmelo ancora, forse paghiamo ancora i trascorsi di Berlusconi, ma è stato così. I giocatori più importanti in questa corsa? Io direi la spina dorsale. A partire da Maignan, sul quale c'era un grande punto interrogativo, poi Kalulu, che è stata una sorpresa ma che non lo è più, poi ci metterei Tonali e chi ha mantenuto la promessa, ossia Ibrahimovic, deriso quando è arrivato al Milan e ha detto certe cose. Kessiè? Si doveva riprendere e va applaudito, così come il pubblico che ha capito che doveva sostenerlo perché si doveva arrivare all'obiettivo. Kessiè è stato maturo, un professionista, ma è maturato anche il pubblico che ha capito il momento e non lo ha contestato. Maldini e Massara hanno dato un segno di continuità importante confermando Pioli e Ibrahimovic. E' stata un'alchimia di progetto e gruppo. Si è creata un'alchimia di intenti che parte dal vertice e arriva fino all'ultimo magazziniere".