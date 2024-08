TMW RADIO - V.Entella, il dt Rosso: "Milan Futuro squadra giovane e temibile"

Daniele Rosso, direttore dell’area tecnica della Virtus Entella, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione “A Tutta C”.

In amichevole avete battuto la Feralpisalò e poi avete vinto in Coppa con l’Alcione. Che inizio è stato?

“Siamo contenti di come la squadra ha approcciato, anche se siamo ancora all’inizio. Aldilà dei risultati siamo contenti dell’atteggiamento dei ragazzi. Dobbiamo ancora migliorare, ma siamo fiduciosi”.

C’è la volontà di andare oltre rispetto alle difficoltà dello scorso anno?

“Vogliamo fare un campionato migliore, abbiamo passato una stagione difficile e abbiamo reso meno rispetto a ciò che potevamo fare. Quest’anno abbiamo cambiato molto, cercando di creare un mix di giocatori esperti, giovani ed elementi che pensiamo possano essere in rampa di lancio. Adesso siamo comunque in una fase in cui è ancora difficile capire bene i valori, ma sappiamo che dobbiamo crescere. I ragazzi sono apparsi molto disponibili in questo”.

Che mercato avete improntato?

“Abbiamo cercato di inserire un blocco di elementi esperti da aggiungere ai ragazzi che avevamo in rosa, poi siamo andati a prendere dei ragazzi in rampa di lancio che magari arrivavano da qualche anno di Serie C anche se non in squadre che puntavano a vincere. Questi tipi di giocatori anche in passato si sono rivelati ottimali per l’Entella”.

Il mister è apparso soddisfatto?

“Sì, per quanto siamo appena all’inizio. Siamo consapevoli di avere dentro voglia di rivalsa e vogliamo anche riavvicinare la nostra gente”.

Come vedete il Girone B?

“È un girone con tante squadre blasonate. Alcune sono retrocesse, mentre altre c’erano già. È presto per giudicare, ma Ternana, Ascoli, Perugia e Spal hanno l’obbligo di fare qualcosa di importante. In più c’è la Torres che ha confermato tutti e che potrà essere protagonista”.

Come avete lavorato durante l’estate?

“Abbiamo iniziato a parlare tra dirigenti e con il mister per capire come migliorare. C’erano delle posizioni di campo scoperte e abbiamo scelto tra chi poteva essere in uscita e chi no. Alla fine tassello dopo tassello abbiamo cercato di fare il massimo”.

Si continuerà a puntare sempre sui giovani?

“Per noi è un grande vanto, la proprietà ha sempre chiesto di valorizzare il settore giovanile. Abbiamo in rosa diversi giocatori cresciuti qui, con l’Alcione in campo ce n’erano tre. È un motivo di orgoglio e la testimonianza dell’ottimo lavoro che viene fatto“.

Avverte qualche cambiamento di rotta in Serie A sui giovani italiani o c’è ancora da migliorare?

“Qualcosa sta cambiando, non so quanto per volontà o per esigenza. Alla fine tante squadre pescano anche dalle categorie di sotto, quindi un minimo cambiamento si avverte”.

Come si lavora a Chiavari?

“Abbiamo la fortuna di avere una proprietà stabile e che ci lascia lavorare. Negli ultimi anni abbiamo fatto sempre campionati importanti e dunque l’ambiente si aspetta risultati di livello. Chiavari non è una piazza grande, ma è diventata giustamente esigente”.

Il 25 affronterete il Milan Futuro. Che ne pensa delle seconde squadre?

“Il Milan Futuro ha fatto vedere subito di poterci stare in questa categoria, basta guardare la vittoria contro il Lecco in Coppa Italia. Sono una squadra giovane e temibile, sarà una sfida dura. Sulle seconde squadre ci sono opinioni contrastanti. La prima a fare questo progetto è stata la Juventus, che comunque ha tratto benefici economici e di valorizzazione dei calciatori”.

Zaniolo con Gasperini può rinascere?

“Sì è ancora giovane e in passato ha dimostrato di poter stare in una piazza importante come Roma. Ha poi subito due brutti infortuni, ma non c’è posto migliore che l’Atalanta per rilanciarsi”.