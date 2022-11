TMW Radio - Vaciago: "Milan e Napoli hanno qualcosa in più da offrire in spettacolo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, si è così espresso sulla lotta Scudetto: “Io credo che Milan e Napoli abbiano qualcosa di più da offrire per quanto riguarda lo spettacolo. La Juventus non sta facendo il massimo da un punto di vista del gioco, anche se il secondo tempo fatto dai bianconeri ieri mi è piaciuto. I bianconeri e l'Inter hanno avuto un periodo complicato. Gli uomini di Inzaghi sono stati più bravi a gestirlo, come dimostrati dalla Champions League, cosa non fatta dagli uomini di Allegri. Va detto che il club di Agnelli sta attraversando un periodo di rifondazione”.