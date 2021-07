TMW RADIO - Valentini: "Prima la salute, poi tutto il resto"

L'ex dirigente FIGC, Antonello Valentini, è intervenuto a TMW Radio parlando anche della possibile apertura degli stadi: "Prima viene la tutela della salute, tutto il resto viene dopo. Le Leghe e le società hanno i loro problemi, vanno tenute in considerazione ma sono in secondo piano. Andrei con i piedi di piombo sulla riapertura totale. Partirei con una parziale. Facciano anche le società la loro parte per fare in modo che si possa ampliare la vaccinazione, anche tra i giovani"