TMW Radio - W. Sabatini sulla lotta Scudetto: "Il Milan è Campione d'Italia e credo ripartirà"

Walter Sabatini, ex ds della Salernitana, si è così espresso a TMW Radio sulla lotta Scudetto: "Inter-Napoli è da dentro fuori solo per l'Inter. Tra le inseguitrici c'è la sorpresa Juventus, che invece è rientrata. Il Milan è Campione d'Italia e continuerà la sua marcia; ha avuto qualche inciampo, ma credo che ripartirà bene. In generale, credo che sarà difficilissimo riprendere il Napoli: i punti non sono un’impressione, sono statistica".