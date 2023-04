TMW - Retegui e il futuro: Atletico Madrid in pole per l'attaccante

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il futuro di Mateo Retegui è sempre più al centro del dibattito: la punta è stata decisiva anche due notti fa con la rete che ha segnato la sfida del suo Tigre contro il Lanus. La formazione argentina lo riscatterà dal Boca Juniors per 2,1 milioni di euro per il 50%. Il Boca incasserà poi la restante metà quando Retegui sarà ceduto e al momento, seppur sia ancora una partita tutta da scrivere, la sfida è tra Inter e Atletico Madrid.

I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto dell'offerta Facundo Colidio, la proposta nerazzurra c'è ma niente di formale poiché il futuro del club di Zhang, anche dal punto di vista del mercato, è vincolato alla qualificazione in Champions League. Padre del giocatore e intermediari in Italia stanno discutendo ma al momento chi offre di più, anche a livello economico, a tutte le parti in causa, come anticipato su queste colonne è l'Atletico di Berta e Simeone.