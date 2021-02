TMW - Roma, come arriva la formazione di Fonseca alla gara con il Milan

In avvicinamento alla sfida tra Roma e Milan, Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione giallorossa in vista della sfida con i rossoneri: "Torna Kumbulla. Insieme a Dzeko, non recuperano invece Ibanez e Smalling. Le scelte di mister Fonseca sembrano così ancora quasi obbligate con Pau Lopez in porta e la linea dei tre centrali composta da Mancini, Cristante e Juan Jesus con Spinazzola sulla fascia sinistra e Karsdorp a destra. In regia tornano Villar e Veretout, mentre sulla trequarti spazio a Mkhitaryan e Pellegrini. In attacco conferma per Borja Mayoral."