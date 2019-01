TMW - Roma, Di Francesco verso la conferma: possibile ultimatum col Milan

"Non è il giorno per fare valutazioni". L'ha detto, subito dopo il 7-1 subito dalla Fiorentina, il ds della Roma, Monchi. E infatti domattina, non stasera, sarà presa una decisione definitiva sulla situazione di Eusebio Di Francesco, che ha escluso le dimissioni ma ovviamente non è saldissimo in panchina. Quel che filtra dagli ambienti romanisti, intanto, è che l'intenzione della società sia di confermare, almeno per ora, il tecnico. Inevitabile, a quel punto, un sostanziale ultimatum: domenica sera c'è il Milan, scontro diretto per il quarto posto. E possibile ultima spiaggia di DiFra.