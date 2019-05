TMW - S. Rossi: "Mi dispiace per Rino, ha deciso lui di lasciare il Milan. E' stata un'annata sfortunata"

Sebastiano Rossi, ai microfoni di TuttoMerctoWeb.com, ha parlato dell’addio di Gattuso: “Mi dispiace per Rino, è un mio grande amico. Ha deciso lui di lasciare il Milan. Conoscendolo aveva motivi veri per farlo, per prendere questa decisione difficile per l’attaccamento che ha alla nostra maglia. È stata un’annata anche sfortunata, con tanti infortuni, con cambiamenti repentini di gioco, in un certo momento del campionato, senza offendere nessuno nella dirigenza rossonera, però si è sentito solo”

I cambi in dirigenza? “Sarà che sono italiano e credo nella nostra bandiera, ma preferisco persone italiani”

Un sogno per l’allenatore? “Un ex calciatore rossonero, faccio un nome a caso: Roberto Donadoni”

Piatek? “Progressivamente si è spenta la squadra, non si può toccare il singolo. Da rossonero dico menomale che sia arrivato in un momento dove il Milan proprio non c’era. I suoi gol, comunque, hanno fatto si che siamo arrivati quinti”

Da dove ripartire? “Non lo posso sapere, spero ripartirà bene”