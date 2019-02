TMW - Sacchi: "Atalanta-Milan? Mi auguro che sia una bella partita e che vinca chi la meriterà di più"

Protagonista in quel di Firenze nell'ambito dell'evento "La percezione dell'arbitro nello sport e nella società", Arrigo Sacchi ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Anzitutto, sul rapporto con i direttori di gara: "Gli arbitri sono indispensabili, il mio rapporto con loro è stato sempre nel senso del rispetto, sapendo che senza di loro non si può giocare".

Stasera Atalanta-Milan, è uno spareggio Champions?

"Non lo so. Mi auguro che sia una bella partita e che vinca chi la meriterà di più. Questa parola, merito, dovete mettervela in testa tutti. Molti, spero sempre meno, giudicano il risultato: così non si cresce. In Spagna, tanti anni fa, vincemmo con l'Atlético Madrid contro la prima in classifica. Non avevamo giocato bene: la stampa non celebrò la vittoria. Quando faremo così in Italia cresceremo, altrimenti non succederà".