TMW - Salernitana, il trustee: "Ci sentiamo debitori nei confronti dei tifosi"

Paolo Bertoli, uno dei trustee della Salernitana, ha parlato fuori dal Westin Palace di Milano circa quanto accaduto oggi, con il voto favorevole per la proroga al club campano. "Abbiamo questa scadenza al 31/12, vedremo come chiudere. C'è stato un punto interessante, la Federazione ha chiesto alla Lega di esprimersi sulla possibilità di avere una proroga, se non ci fosse una vendita entro quella data. All'unanimità i colleghi hanno espresso il desiderio di mantenerla in competizione. È un punto molto bello per le squadre concorrenti".

È apparso uno striscione a Salerno, la situazione è critica.

"Non c'è dubbio, non mi sento di dare torto ai tifosi. A noi è stato dato un incarico e stiamo provando a gestirlo, con un problema che è la scadenza. Quando hai i numeri della società prodotti a fine ottobre... Vendere una società non è semplice, il tempo era poco. Se ci fosse un desiderio da parte di disponenti e Federazione di allungare questo darebbe ossigeno. Noi ci sentiamo debitori nei confronti dei tifosi, non dobbiamo dare conto ai disponenti, ma alla squadra. La squadra e i tifosi hanno diritto di avere la possibilità di fare un buon campionato. Trovare una soluzione di ripiego si fa danno doppio. Per questo le offerte fatte non sono state accettate, perché non c'è tranquillità. Se metti a disposizione solidità...".