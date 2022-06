TMW - Scamacca, il Psg resta in pressing: i dettagli

MilanNews.it

Per Gianluca Scamacca il Paris Saint-Germain fa sul serio, scrive Tuttomercatoweb.com. L'offerta emersa negli scorsi giorni è concreta sul tavolo del giocatore del Sassuolo: l'incontro dello scorso lunedì a Milano con un emissario del club parigino ha portato al centravanti una proposta da 2,5 milioni a stagione a fronte degli 800mila euro attualmente percepiti. Da parte di Scamacca c'è chiaramente l'apertura a una destinazione così prestigiosa con il Paris Saint-Germain che, però, dovrebbe prima risolvere la questione relativa al futuro di Mauro Icardi: l'argentino non è considerato incedibile dal club parigino ma per adesso non sono arrivate proposte ufficiali all'ex ds Leonardo o al nuovo uomo mercato Campos.