TMW - Soumaré più di un'alternativa: il piccolo Yaya Toure ha già le idee chiare

Tiemoué Bakayoko è sempre in cima ai pensieri del Milan per rinforzare il centrocampo, ma nelle ultime ore la trattativa per il ritorno del francese avrebbe subito una brusca frenata. Il motivo è presto spiegato: Paolo Maldini non ha alcuna intenzione di strapagare un giocatore che al Chelsea è una riserva e che ha il contratto in scadenza nel 2022. L'obiettivo è quindi ottenere un prestito (oneroso, a 3/5 milioni) e un riscatto a condizioni favorevoli. Altrimenti i rossoneri saranno costretti a virare su altri obiettivi.

Soumaré prima alternativa - Il nome che scalda di più i tifosi è quello di Boubakary Soumaré, classe 1999 in forza al Lille. Un calciatore in grande ascesa e dalle grandissime potenzialità, ma dal costo ancora inaccessibile. Soumaré. che ha lasciato il PSG per crescere insieme a Bielsa (rifiutando tra le altre anche la Juventus), ha declinato le offerte di Monaco e Newcastle, che aveva messo sul piatto 45 milioni. Questo per far capire quanto sia alta la valutazione di un centrocampista che molti paragonano a Yaya Touré, per il modo spensierato di stare in campo e interpretare il ruolo. Fisico asciutto, grandi doti tecniche, sfrontatezza e personalità, sembra già pronto per il grande salto. Chi lo prenderà farà quasi sicuramente un affare e il Milan ci sta seriamente pensando.