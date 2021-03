TMW - Speciale panchine, il punto di Milan: nessuno si merita la conferma più di Pioli

I risultati sorridono a Stefano Pioli. La gestione della squadra sta dalla parte di Stefano Pioli. I campioni del Milan sono con Stefano Pioli. I big sono schierati con Stefano Pioli. Il Milan è con Stefano Pioli. Una storia per cui basterebbero poche righe ma che riassume in tutto e per tutto il 2020 e pure il 2021 rossonero. Una cavalcata di quelle importanti, per certi versi inattese, certamente sopra le più rosee aspettative. La Champions come obiettivo dichiarato, voluto e cercato e poi d'incanto la lotta per lo Scudetto.

Pioli resta Non ci son dubbi. L'unica via che potrebbe portare a un cambio di direzione è un terremoto in quanto a risultati ma se c'è una partita che racconta meglio delle altre questo Milan è quella di Firenze. Il vantaggio, la sofferenza, la crisi, poi la forza e la qualità della rosa, le scelte dell'allenatore e la svolta. Il Milan che vince e batte la Fiorentina e riaccende i sogni. Sono i segnali chiari di una squadra al centodieci per cento sullo stesso binario del suo tecnico. E siccome lo è pure la dirigenza, non c'è motivo oggi d'immaginare che il club prenda un bivio diverso da quello chiamato Stefano Pioli.