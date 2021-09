TMW - Spezia, come arrivano i liguri alla sfida con il Milan

In avvicinamento alla sfida tra Spezia e Milan, Tmw ha stilato il report della formazione ligure che dovrebbe scendere in campo così contro i rossoneri: "Dopo l’ottima prova contro la Juventus che però ha lasciato come eredità zero punti, Thiago Motta e lo Spezia si preparano ad affrontare il Milan, ancora al “Picco”, sperando di ripetere la gara della scorsa stagione. Nonostante il tour de force dell’ultima settimana, il tecnico spezzino non dovrebbe cambiare di molto l’undici titolare, facendo rientrare Sala dopo l’iniziale panchina di mercoledì e valutando qualche sostituzione in attacco, dove potrebbe riposare Verde. Con Erlic ancora fuori, la difesa va verso la conferma, così come sarà confermato Maggiore sulla trequarti, con Bourabia in mediana al fianco di Sala e un attacco che potrebbe vedere Salcedo alla prima da titolare, con Gyasi largo a sinistra ed Antiste prima punta."