TMW - Tavecchio: "Bisognerebbe obbligare a schierare gli italiani in campo"

Carlo Tavecchio, ospite dei microfoni di TMW, ha parlato così del momento del calcio italiano a margine della presentazione del libro 'Allenatori d'Italia' a cura dei giornalisti Andrea Santoni e Gianni Marchesini: "Il leitmotiv dei Mondiali bisogna lasciarlo perdere, ormai siamo fuori da otto anni e adesso bisogna pensare diversamente. Ho apprezzato molto il discorso del presidente federale, bisognerebbe obbligare a schierare gli italiano in campo. Abbiamo società con 9/11 di stranieri e nei ruoli più importanti. Il ct dove va a trovare i centravanti? Sono venuto proprio per capire qualcosa in più".

Un limite agli stranieri può essere una idea?

"Almeno cinque giocatori italiani in campo, così cominciamo a capire..."

Da ex presidente della FIGC chiedo: come si può obbligare le squadre a schierare un numero di italiani?

"Tra un po' non dipenderà più dalle federazioni, dipenderà dai fatti: con questi trasferimenti di popoli che ci sono, chi arriva con mezzi di fortuna con zero possibilità porta anche dei vantaggi, ma non possiamo pensare di avere una Nazionale autoctona. Dobbiamo seguire il modello tedesco, ci sarà una osmosi generale nel sistema calcio. Noi siamo rimasti fuori".