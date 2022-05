TMW - Tommasi: "Paradossale che il campionato sia ancora aperto... Segnale che la competitività rallenta"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Damiano Tommasi ha parlato ai microfoni di TMW dopo l'assemblea AIC di oggi sul campionato di Serie A: "E' paradossale come sia ancora aperto il campionato nonostante i tanti passi falsi: forse è un segnale che la competitività rallenta. Non c'è la Juve che correva a velocità doppia, che è un po' quello che ha fatto l'Inter l'anno scorso. Forse anche le due stagioni post-Covid molto intense, che hanno stancato le squadre impegnate anche in Europa".