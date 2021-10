TMW - Torino, come arriva la formazione granata alla sfida con il Milan

Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione granata in vista della gara tra Milan e Torino. Queste le scelte: "E' ancora Belotti-Sanabria il ballottaggio per l’attacco in vista della trasferta contro il Milan, il paraguayano sembra partire leggermente davanti al Gallo. Poi conferma in vista per Brekalo, mentre per l’altro posto da trequartista è sfida Linetty-Praet. In difesa è previsto il rientro di Rodriguez, Bremer e uno tra Djidji e Zima. A sinistra manca Ansaldi, sull’out mancino ci sarà Aina con Singo sulla fascia opposta. Scelte obbligate per il centrocampo, con la coppia Pobega-Lukic e Rincon unica alternativa in panchina con Baselli e Kone"