TMW - Torino su Messias: iniziato il summit a Milano tra il ds Vagnati e la dirigenza del Crotone

Tra i giocatori accostati al Milan in queste ultime ore figura anche Messias che è seguito anche dal Torino. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, è iniziato l' incontro tra il Crotone e i granata per discutere del futuro di Junior Messias. Nella giornata di ieri, infatti, la dirigenza del Crotone è arrivata a Milano per risolvere il caso legato all'attaccante classe '91, in uscita dal club. Da pochi minuti, invece, è arrivato il ds granata Vagnati presso l'hotel che ospita il summit. Torino dunque sempre più in pole per il giocatore.