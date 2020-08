TMW - Una permanenza di importanza piramidale: Ibrahimovic mette d'accordo Maldini e Gazidis

"Abbiamo delle priorità e Zlatan Ibrahimovic è la nostra priorità". Paolo Maldini è stato chiaro nella conferenza stampa di inizio stagione, in cui ha parlato insieme a Ricky Massara e Ivan Gazidis: nonostante sia stata prevista una via di fuga, la permanenza dell'attaccante svedese è di fondamentale importanza per il futuro del Milan e la crescita dei tanti giovani presenti in rosa.

Le parole del direttore tecnico rossonero hanno fatto eco alle dichiarazioni dell'amministratore delegato, che aveva espresso grande ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione, consapevole del ruolo svolto da Ibra in squadra e del desiderio di formare un gruppo che sia il giusto mix di esperienza e talento. Le idee sono chiare, ma il primo tassello sarà assolutamente indispensabile per garantire continuità ai risultati ottenuti dopo il lockdown e per disputare una stagione di alto livello.