TMW - Vlahovic al JMedical per gli accertamenti al flessore: può saltare il Milan

Dusan Vlahovic è arrivato in questi minuti al J Medical. L'attaccante della Juventus, che si è infortunato ieri sera nella sfida della Serbia contro la Danimarca, è pronto a svolgere gli esami alla coscia sinistra che diranno di più sulle sue condizioni fisiche e sugli eventuali tempi di recupero. Quasi certa la sua assenza nella sfida contro il Milan in programma per sabato alle 18, visto anche che il centravanti è arrivato zoppicando e scuro in volto.

L'infortunio.

Vlahovic si è seduto a terra toccandosi i flessori della gamba sinistra e il suo gesto sarà tradotto con precisione dagli esami che il giocatore svolgerà al J Medical, ma nel gergo di campo il significato è chiaro: stiramento, ovvero in termini medici lesione di basso o medio grado, ovvero tre settimane di stop nella migliore delle ipotesi. Come detto è una traduzione che potrebbe essere corretta dagli esami strumentali ma le immagini dell’infortunio sono sufficienti a far scattare l’allarme. Allarme doppio perché alla Juventus mancherà (contro il Milan e l’Aston Villa quasi certamente e non sono certo due partite da poco) non solo Vlahovic, ma manca anche un sostituto.

Milik ancora out.

Con Milik ai box almeno fino a fine dicembre, infatti, nella rosa bianconera non c’è un altro centravanti, lacuna che aveva spinto Motta a schierare finora sempre titolare DV9, pur risparmiandogli gli spezzoni finali delle ultime partite.