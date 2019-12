Todibo piace, ma il Milan vuole prima aspettare Caldara

Da una parte il costosissimo Demiral, dall’altra il talentuoso Todibo. Sono loro, secondo le indiscrezioni di mercato, i difensori che interessano al Milan in vista del mercato di gennaio. La Juve continua a sparare alto per il centrale turco, mentre il Barcellona chiede 10 milioni (più il diritto di recompra) per il giovanissimo francese. La cifra fissata dal Barça è interessante, ma il Milan - come riporta Tuttosport - vuole prima aspettare Caldara.