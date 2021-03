Tognazzi: "I tifosi del Milan devono essere solo contenti, il bicchiere è pieno quasi fino all'orlo"

Gianmarco Tognazzi, attore e tifoso milanista, ha parlato così a Radio Sportiva dei rossoneri: "Per mesi ha perso la spina dorsale della squadra, ha avuto una serie di difficoltà ma è riuscito a tenere botta. Per ora ha fatto un miracolo, sapendo che era una squadra che doveva impiegare due-tre anni per tornare a alti livelli. Episodi arbitrali? Alla fine si equivalgono. I tifosi del Milan devono essere solo contenti, il bicchiere è pieno quasi fino all'orlo".