Tokyo, Pelé a Marta: "Spazio alle donne, crei un mondo migliore"

(ANSA) - TOKYO, 22 LUG - Da numero 10 a numero 10, sognando un mondo migliore. O Rei Pelé ha seguito da casa, in Brasile, l'esordio della Seleçao femminile nel torneo dell'Olimpiade di Tokyo, contro la Cina, match finito 5-0 con una doppietta della fuoriclasse Marta. E ha reso omaggio a lei e a tutte le donne. "Quanti sogni di pensi di aver ispirato? - il messaggio via solcia - Il tuo è molto di più di un primato personale. E' il simbolo della speranza di un mondo migliore, in cui le donne conquistino molto più spazio. Questo momento ispira milioni di atlete, di tante diverse discipline e di ogni parte del mondo, che lottano affinché vengano riconosciuti i loro diritti. Complimenti, tu sei più di una calciatrice, perché con i tuoi piedi aiuti a costruire un mondo migliore" (ANSA).