Tommasi: "Campana è stato per tutti noi calciatori, ma anche atleti e atlete, un grande padre fondatore di tutte le conquiste"

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Sergio Campana e' stato per tutti noi calciatori, ma anche atleti e atlete, un grande padre fondatore di tutte le conquiste, a partire dagli anni '70: e' doveroso che a rendegli omaggio sia tutto lo sport, col calcio in particolare". Damiano Tommasi, ex calciatore e ora sindaco di Verona, e' stato il primo successore dello storico presidente dell'Assocalciatori, morto stanotte a 91 anni. "Con la sua presidenza ha contribuito al professionismo sportivo, al trattamento pertura previdenziale, e soprattutto all'ingresso degli sportivi all'interno delle istituzioni sportive". "E' stato un grande calciatore prima e un grande dirigente poi - dice Tommasi - Ha lasciato il segno per tutti noi, e per me in modo particolare.

Nel 2011 ne ho raccolto il testimone, e lui è stato da presidente onorario una presenza saggia, di grande conforto". "Per tutti gli atleti e le atlete che oggi sono nelle istituzioni e' doveroso rendere omaggio a Campana, perche' questa era la sua idea, messa a terra trovando gli accordi politici con i presidenti che si sono susseguiti". "Un abbraccio anche ad Antonietta, la compagna di viaggio, presenza silenziosa e costante che ha contribuito alla sua postura nello sport". (ANSA).