Tomori a DAZN: "Sappiamo quello che provano i tifosi, vogliamo chiudere bene la stagione"

Nel pre-partita di Milan-Monza, Fikayo Tomori ha rilasciato queste parole ai microfoni di DAZN:

Sulla contestazione: "Sappiamo cos'è successo, ma siamo concentrati sulla partita. Vogliamo finire bene la stagione, anche se sappiamo quello che provano i tifosi".

Sulla stagione: "Quando andiamo in campo vogliamo vincere sempre e sarà così anche stasera. Non è stata una stagione semplice per me, ma quando gioco do sempre tutto per me e la squadra".

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Monza:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi; Pulisic, João Felix; Jovic. A disp Sportiello, Torriani, Leao, Theo Hernandez, Jimenez, Chukwueze, Emerson Royal, Florenzi, Thiaw, Fofana, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil. All. João Costa (Sergio Conceição squalificato).

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Ciurria, Caprari; Keita. A disp. Turati, Mazza, Brorsson, Lekovic, Izzo, Urbanski, Castrovilli, Sensi, Zeroli, Palacios, Petagna, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato. All. Alessandro Nesta.

ARBITRO: Rutella di Enna.

ASSISTENTI: Prenna e Arace.

IV UOMO: Santoro.

VAR: Ghersini.

AVAR: Guida.