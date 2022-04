Tomori a MilanTv: "Settimo clean sheet consecutivo? Abbiamo lavorato tutti. Quando non subiamo gol siamo felici"

MilanNews.it

Intervistato a MilanTV dopo la vittoria contro il Genoa, Fikayo Tomori ha commentato così il successo di ieri: "Era una partita difficile, sapevamo che nelle ultime due partite non abbiamo dato come volevamo. Siamo felici, anche per lo stadio pieno. Dobbiamo continuare così anche con Inter e Lazio".

Sul settimo clean sheet consecutivo: "Abbiamo lavorato tutti, non solo la difesa. Quando non subiamo gol siamo felici. Speriamo di poter continuare così".

Sulle prossime sfide: Sappiamo che ogni partita è molto importante e pesante. Vogliamo prendere partita per partita, ma ora abbiamo il derby martedi: saremo pronti, ma siamo felici per stasera".