Tomori a Sky: "Chelsea? Abbiamo un'altra opportunità per rimettere tutto a posto. Siamo un gruppo forte"

Fikayo Tomori ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport 24 pochi minuti prima della conferenza stampam della vigilia della partita con il Chelsea che lo vedrà protagonista insieme a Stefano Pioli.

Sulla partita contro la Juve: "Sisi è stata un partita difficile e dopo il Chelsea volevamo alzare il livello della prestazione. Ora siamo pronti per la partita di domani"

Sulla partita contro il Chelsea: "Contro il Chelsea, è stata una partita difficile: loro sono forti e non siamo contenti di come abbiamo giocato. Abbiamo un'altra opportunità per mettere tutto a posto"

Sul ritorno a Stamford Bridge: "Si ovviamente non sono stato felice per la mia prestazione e quella della squadra: siamo molto meglio. Abbiamo un'altra opportunità per fare meglio e siamo pronti e carichi per la partita di domani"

Sulle potenzialità del Milan: "Credo che siamo forti e ogni partita siamo lì. Sappiamo che siamo un gruppo forte e anche con i tifosi al nostro fianco. Siamo in un momento bello, sono contento qua e le partite come Chelsea e Juve sono quelle che vogliamo giocare e vincere"