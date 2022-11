Tomori: "Ambiente Milan ideale per noi giocatori: che si vinca o che si perda la squadra e i tifosi sono con noi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Fikayo Tomori, difensore del Milan, si è così espresso ai microfoni di StarCasinòSport su Pioli: "Differenze con Lampard? Pioli ha più esperienza su come fare l'allenatore; al Derby County, Lampard stava imparando il suo lavoro. Pioli ha iniziato dal basso ed è cresciuto ora con il Milan. Riceviamo tanto aiuto dal mister, dallo staff, da Maldini, da Massara, da Gazidis e dai tifosi. C’è un ottimo feeling: andiamo avanti tutti insieme. Questo per me, come giocatore, è ideale, perché sappiamo sia che vinciamo, sia che pareggiamo, sia che perdiamo, la squadra è con noi. Così non hai paura di andare avanti e di vincere qualcosa".