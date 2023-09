Tomori: "Deluso per non aver potuto aiutare i compagni. Guardare la partita dalla tv è dura"

vedi letture

Quanto ti è dispiaciuto non essere stato con i compagni sabato? Così Fikayo Tomori ha risposto alla seguente domanda nella conferenza stampa alla vigilia pre Newcastle: "Sono deluso per non aver potuto aiutare i compagni in campo. Guardare la partita dalla tv è dura, non puoi aiutare la squadra. Domani ci sono sul campo, spero (ride, ndr). Cercheremo di vincere e cominciare bene il girone".