Tomori e l'intesa con Saelemaekers a destra: "Ci conosciamo bene. Abbiamo un buon feeling anche fuori dal campo"

Fikayo Tomori è stato intervistato da Milan TV e ha rilasciato queste dichiarazioni:

Adesso giochi con Saelemaekers sul tuo lato...

“Noi due sappiamo che corriamo l’uno per l’altro. Se lui sbaglia posizione io sono dietro di lui. Se sbaglio io c’è lui. Ci conosciamo bene, lui ha qualità con la palla. Dopo essere andato a Roma l’anno scorso è diventato un giocatore diverso. Ha più fiducia, ha più qualità con la palla, ha più voglia di dimostrare e sta dimostrando. Anche fuori campo siamo amici, parliamo ogni giorno. Abbiamo un buon feeling”.

Cosa avete detto dopo la Fiorentina?

“Il giorno dopo siamo venuti qua e abbiamo detto che la partita era passata, dobbiamo concentrarci sul Pisa perché sarà un’altra partita difficile. Non ce ne sono di facili in questo campionato, quindi sì, abbiamo vinto. Bravi. Ma c’è un’altra partita. Giochiamo prima degli altri, possiamo passare un buon weekend se vinciamo”.

