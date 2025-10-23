Allegri: “Recuperato Nkunku, Loftus da valutare. Milan-Como meglio in Italia”

Durante la conferenza stampa pre Milan-Pisa, match che di giocherà domani venerdì 24 ottobre alle 20:45 a San Siro, ha parlato del sogno scudetto dei tifosi, dei recuperi in vista della partita contro i toscani e del rinvio della partita tra Villareal e Barcellona a Miami. Queste le sue parole:

I tifosi sognano lo scudetto. Come si passa dall'obiettivo Champions a essere credibili per il titolo? "Se si subiscono appena 20 gol, si può lottare per lo scudetto. Noi dobbiamo lavorare e i ragazzi devono vincere per tenere alto l'entusiasmo del pubblico, avere lo stadio pieno e carico è importante. Ora pensiamo ai prossimi tre punti da ottenere col Pisa, recuperiamo Nkunku e dobbiamo ancora valutare Loftus-Cheek"

In Liga è stata rinviata la partita prevista a Miami tra Villareal e Barcellona. Cosa pensi del match in Australia tra Milan e Como? "Attendiamo innanzitutto una decisione definitiva, quando arriverà ci comporteremo di conseguenza. Se resteremo in Italia, meglio. Se andremo a Perth ci organizzeremo al meglio perché si tratta di una partita importante con tre punti in palio"