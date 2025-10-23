Allegri sul primo posto: “Dobbiamo stare con i piedi per terra. Non esiste nessuna fuga”

Nel corso della conferenza stampa pre Milan-Pisa, l'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri ha risposto così alle domande sul primo posto in classifica e su un'eventuale fuga in caso di vittoria.

Quando ha raccolto 16 punti nelle prime 7 partite ha sempre vinto lo scudetto. Ci sono similitudini tra questo Milan e le sue squadre passate? "Le squadre iniziano in un modo la stagione e la finiscono in un altro, così almeno mi è successo sempre alla Juve. Lasciamo perdere i discorsi e le statistiche, bisogna chiacchierare poco e correre e lavorare molto"

Quest'estate si aspettava di essere già primo in classifica o siete oltre le previsioni? "Non mi aspettavo nulla, sapevo solo di aver ereditato una buona squadra e arricchita dal mercato. Siamo solo all'inizio e dobbiamo continua

Non è una fuga? "Fughe non ce ne sono, siamo alla settima giornata. Bisogna dare molto piano, tenere i piedi per terra. Bisogna stare concentrati, vincere le partite, gioire e stare calmi. Ora abbiamo ... partite prima della sosta di novembre poi dopo avremo tante partite di continuo fino alla sosta di marzo. Dobbiamo essere bravi ad arrivare a marzo in una posizione ottimale per giocarsi u a chance per i primi 4 posti".