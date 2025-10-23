Retegui: "Ecco perché ho rifiutato il Milan. E sulle parole di Gravina..."
MilanNews.it
Mateo Retegui ha parlato a una tv araba, Al Arabiya, e ha svelato il retroscena sul mancato approdo al Milan.
Perché hai scelto il Qadisha e hai rifiutato il Milan?
"Ho scelto l'Al-Qadsiah grazie all'allenatore del club Saudita. Con il Milan ci sono stati diversi problemi durante le discussioni per le trattative".
La qualificazione al Mondiale 2026 potrebbe essere la risposta migliore al presidente della Federazione Italiana, Gravina, che ha attaccato il tuo arrivo dopo l'Arabia Saudita?
"Rispetto l'opinione di Gravina, il presidente della Federazione Italiana. Ho un buon rapporto con lui. Tuttavia, non voglio parlare di questa questione, le mie affermazioni potrebbero essere distorte".
