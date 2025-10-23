Champions League, giornata da record: 71 gol in 18 partite

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Settantuno gol in 18 partite: e' una Champions spettacolo, e soprattutto da record, quella che ha appena chiuso la terza giornata della fase a gironi. Mai nella storia della competizione, sottolinea la Uefa, erano stati segnati tanti gol, anche se la nuova formula prevede due partite in piu', con un girone unico contro gli otto gruppi da quattro squadre ciascuno. Finora, con la nuova formula del 'tutti contro tutti', la prima giornata dell'edizione '25-'26 aveva fatto segnare 67 gol in 18 partite, come la quinta dell'anno precedente, poco meglio dei 64 dell'ottava dell'edizione '23-'24.

La più prolifica tra le giornate dell'edizione a 32 squadre e 16 partite per turno era stata la prima della Champions 2000-2001 (con un Milan-Besiktas 4-1, un Amburgo-Juve 4-4 e un Shakhtar-Lazio 0-3). Nella giornata record di questa settimana, sei partite hanno offerto cinque o piu' gol, Chelsea e Liverpool ne hanno segnati 5 a testa, Psv e Barcellona 6, Psg 7. Tre gli incontri chiusi sullo 0-0 (ANSA).