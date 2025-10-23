AC Milan e Coca-Cola annunciano l'inizio di una nuova partnership: il comunicato

Il Milan, attraverso il suo sito ufficiale, ha annunciato una nuova partnership con Coca Cola. Ecco il comunicato: "AC Milan e Coca-Cola sono lieti di annunciare l'inizio di una partnership esclusiva che vedrà l'azienda leader del beverage entrare a far parte della famiglia dei Regional Partner del Club, con il brand Coca-Cola come Official Soft Drink Partner e Powerade in qualità Official Sports Drink partner dei rossoneri in Italia.

La collaborazione rappresenta molto più di una sponsorizzazione sportiva: è un incontro tra i linguaggi universali di calcio, musica e lifestyle - che trovano nella città di Milano, capitale internazionale di stile e cultura, il palcoscenico perfetto per dar vita a esperienze uniche e memorabili. Già a partire da questa stagione, AC Milan e Coca-Cola porteranno infatti una nuova energia a San Siro, con la personalizzazione della zona DJ booth che ospiterà artisti capaci di trasformare l'attesa del match in un'esperienza memorabile, in linea con la tradizione del Club di fondere calcio e intrattenimento.

L'accordo coinvolgerà la Prima Squadra maschile e la Prima Squadra femminile, con numerose attivazioni dedicate alla fanbase rossonera. Insieme, i due brand racconteranno il calcio come linguaggio universale capace di ispirare diverse generazioni, celebrando i valori di passione, inclusione e condivisione.

Il percorso congiunto comprenderà contenuti digitali esclusivi, attivazioni social, iniziative per la community ed esperienze lifestyle per i fan, oltre alla visibilità dei marchi Coca-Cola e Powerade a San Siro, che rinfrescheranno i tifosi e accompagneranno le loro emozioni, rafforzando la connessione con lo spirito vibrante e cosmopolita di Milano.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di accogliere Coca-Cola nella nostra famiglia di Partner. Questa collaborazione unisce due brand iconici riconosciuti in tutto il mondo, che condividono valori come passione, inclusione e spirito di squadra. Insieme, vogliamo offrire ai tifosi esperienze uniche che arricchiscano i 90 minuti di gioco, rafforzando il ruolo del Milan come piattaforma culturale e globale".

Paola Donelli, Marketing Director di Coca-Cola Italia ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con AC Milan, un Club che ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale. È un passo importante che conferma il nostro sostegno al mondo sportivo che è un motore di passione, condivisione e inclusione attraverso il gioco di squadra. Essere oggi al fianco della maglia rossonera ci offre una straordinaria opportunità per creare connessioni con le famiglie e tutti gli appassionati, contribuendo a celebrare lo spirito del gioco e vivere insieme emozioni uniche dentro e fuori dal campo".

Jacopo Dellacasa, Trade Marketing Director Coca-Cola HBC Italia, ha aggiunto: "Siamo davvero contenti di questa partnership con AC Milan che ci permetterà di rinfrescare i tifosi con il nostro portafoglio di prodotti mentre vivono la loro passione e si godono le partite allo stadio San Siro".

Presente in Italia dal 1927, Coca-Cola non è solo una bevanda, ma un'icona culturale che da decenni accompagna momenti di convivialità e condivisione in tutto il mondo. Oggi, questo spirito si intreccia con quello di AC Milan - un Club che ha saputo ridefinire il calcio come parte integrante dello stile e della cultura contemporanea.

Con questa partnership, AC Milan e Coca-Cola uniscono le forze per celebrare una passione universale e continuare a scrivere nuove pagine di storia".