Champions League, il ranking UEFA: la corsa al quinto posto

© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 11:30News
di Federico Calabrese

Corsa al quinto posto Champions, questa la situazione dopo la due giorni di Champions League: i risultati di Atalanta e Juventus non aiutano.

IL RANKING UEFA

1. Inghilterra (9 su 9) 7.944
2. Portogallo (4 su 5) 7.200

- - - - 

3. Spagna (8 su 8) 6.750
4. Germania (7 su 7) 6.714
5. Danimarca (2 su 4) 6.625
6. Cipro (3 su 4) 6.500
7. Polonia (4 su 4) 6.375
8. Italia (7 su 7) 6.285
9. Francia (7 su 7) 5.642
 