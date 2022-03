Tomori e la stagione al Milan: "In Champions non abbiamo avuto un girone facile. Stiamo affrontando la stagione partita dopo partita"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni del 'The Guardian', il difensore rossonero Fikayo Tomori ha parlato di tantissime tematiche e aneddoti legati ai suoi mesi in rossonero. Queste le sue parole sulle italiane in Champions League e sulla stagione del Milan: "Penso che ci siano dei cicli nel calcio. Prima era il Real Madrid, il Barcellona, poi il Bayern Monaco, poi le squadre inglesi. Non credo che ci sia una correlazione specifica tra il calcio italiano e il non fare bene in Champions League. Per molti giocatori della nostra squadra questa stagione è stata la prima esperienza in Champions League. E non abbiamo avuto un girone facile [insieme a Liverpool, Atlético Madrid e Porto]. Campionato? Siamo in una buona posizione, ma la stiamo affrontando la stagione partita dopo partita. Speriamo alla fine di avere qualcosa da festeggiare"