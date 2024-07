Tomori ed il nuovo Milan di Fonseca: "Stiamo lavorando bene per cercare di fare meglio dell'anno scorso"

A margine dell'evento di inaugurazione del nuovo Flagship store di via Dante, il difensore del Milan Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare dei più caldi temi d'attualità legati alla formazione rossonera, dalla prima settimana di allenamento sino all'arrivo, prossimo all'ufficialità, di Alvaro Morata. Queste le sue dichiarazioni.

Qual è stato il messaggio che vi siete dati all'interno dello spogliatoio con il nuovo allenatore?

"Adesso non abbiamo parlato molto della nuova stagione perché non abbiamo tutti i calciatori per colpa degli Europei. Però come ho detto stiamo lavorando bene. duro, per cercare di fare meglio dell'anno scorso come ho detto con un nuovo allenatore, con nuove idee. Stiamo lavorando bene, stiamo correndo tanto, però ci sta".

Quali sono i cambiamenti più evidenti rispetto al passato?

"Abbiamo lavorato tanto, sul pressing, su come vogliamo attaccare, difendere, costruire dal basso. Adesso dobbiamo giocare le partite e capire come possiamo migliorare, l'intensità, l'energia con palla e senza palla. Vediamo quando giocheremo la prima contro il Rapid".