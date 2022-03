Tomori elogia Maldini: "È il miglior difensore di sempre. Voglio impressionarlo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni del 'The Guardian', il difensore rossonero Fikayo Tomori ha parlato di tantissime tematiche e aneddoti legati ai suoi mesi in rossonero. Queste le sue parole su Paolo Maldini: "Paolo Maldini? Il miglior difensore di sempre. L'altro giorno ci stava parlando della velocità della palla che passa dietro e di come lavorare sulla nostra posizione del corpo. Come difensore, vuoi essere sicuro di impressionarlo"