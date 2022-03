Tomori fa 50 in rossonero: "Orgogliosissimo delle 50 partite per questo grande club"

Dall'esordio col Milan nel Derby di Coppa Italia del 26 gennaio 2021 alla presenza da titolare di oggi, sempre in un Derby di Coppa Italia: Fikayo Tomori ha raggiunto il traguardo delle 50 presenze con la maglia del Milan in tutte le competizioni. Il difensore inglese ha espresso tutta la sua soddisfazione su Twitter: "Orgogliosissimo di raggiungere le 50 partite per questo grande club! Un onore".

So so so proud to reach 50 games for this great club! An honour❤️.



Orgogliosissimo di raggiungere le 50 partite per questo grande club! Un onore❤️. @acmilan https://t.co/ZVap9sWz2X