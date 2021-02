Tomori: "Futuro? Si risolverà da solo, ora sono concentrato sul Milan"

Fikayo Tomori, neo difensore centrale del Milan, ha parlato del suo futuro in un’intervista rilasciata a Skrill. Ricordiamo che Tomori è al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se i rossoneri vorranno tenerlo in rosa per i prossimi anni, dovranno versare nelle casse del Chelsea, 28 milioni di euro. Su suo futuro, Tomori ha detto: “Penso che in una situazione come questa che stiamo vivendo, devo solo essere concentrato su me stesso, e concentrato sul tentativo di fare quello che posso. Sono sicuro che se al Milan gioco bene, il futuro si risolverà da solo. Ma ora sono concentrato solo su questa esperienza”.