Tomori: "Iniziamo da 0 punti come gli altri. Anche l'anno scorso Inter e Juve erano favorite..."

Fikayo Tomori, intervistato alla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ha parlato del futuro del Milan e della difesa del titolo conquistato lo scorso 22 maggio a Reggio Emilia. Queste le parole: "Siamo felici, ma iniziamo da 0 punti come gli altri, non da 86. Dovremo lottare di più. Siamo i campioni, tutti vorranno batterci. I bookmaker danno Inter e Juve come favorite? Beh, lo dicevano anche lo scorso anno e invece... Noi abbiamo fiducia, siamo concentrati su noi stessi, sappiamo di essere forti. Dobbiamo dimostrare ancora tanto ma abbiamo vinto lo scorso anno".