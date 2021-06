Tomori: "Kjaer è un leader, è importantissimo averlo a fianco dentro e fuori dal campo”

Fikayo Tomori, fresco di ufficialità come nuovo giocatore rossonero, è intervenuto in live sul canale Twitch del Milan. Queste le dichiarazioni sul suo compagno di squadra Simon Kjaer: "Da quelle frasi si capisce che è un leader (il post di stamattina su Instagram, ndr). Lo vedi da quello che è successo ad Eriksen e come si è comportato, si è visto che tipo di persona è. Quando c’è qualcosa da dire lui lo dice, è calmo e cerca sempre di aiutare tutti. È un leader, in campo e fuori. Giocare con lui è fantastico, siamo felici di averlo. Tutte le squadre avrebbero bisogno come lui, è importantissimo averlo a fianco dentro e fuori dal campo”.