Tomori lavora a Milanello dopo l'operazione: "Giorno per giorno"

Come anticipato nella giornata di ieri dalla nostra redazione (clicca qui), Fikayo Tomori ha iniziato il percorso di riabilitazione dopo l'operazione al menisco in artroscopia. Il difensore inglese ha pubblicato un video su Instagram che lo riprende mentre inizia i primi esercizi in palestra a Milanello: "Giorno per giorno". L'obiettivo dell'ex Chelsea è quello di tornare a disposizione per ild erby del 6 febbraio.