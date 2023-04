Tomori: "Maignan è più che un portiere. Ecco come io e Simon abbiamo fermato Osimhen"

Come ti senti? “Bene ovviamente. Essere in Semifinale è così una bella sensazione… Quando c’è stato il sorteggio tante persone hanno parlato ancor prima che si giocasse… Aver superato il turno ci rende molto felici, ma anche un po’ stanchi (sorride, ndr)”.

Come hai difeso su Osimhen? “Victor sta vivendo una grande stagione, so quanto è pericoloso. Mi sono assicurato di mettermi sempre con il corpo tra lui e il pallone. Ovviamente siamo contrariati per il gol che ha fatto alla fine, ma ho cercato di stargli il più attaccato possibile, senza dargli spazio. Penso che io e Simon abbiamo coperto molto bene lo spazio. Quando hai contro giocatori di questa caratura sai bene che devi rimanergli attaccato ed è quello che abbiamo fatto oggi”.

Thierry Henry (che ha posto la domanda precedente, ndr) è uno dei tuoi idoli, non è vero? “(Ride, ndr). Non c’è tanto da dire… Da ragazzo ero un suo grande fan, era il mio idolo. E come opinionista è davvero divertente”.

Quanto è bello giocare con Mike Maignan? “Porta davvero tanta calma alla squadra. È una presenza che si sente. Anche fuori dal campo è così professionale… Ogni volta che ci prepariamo per una partita è lì a discutere su cosa potremmo o non potremmo fare, sempre lì a organizzare cose e aiutare. È più di un portiere. Ci dà tanto quando siamo in possesso, ci permette di arrivare in avanti subito. Ha un grande calcio, è molto preciso. E quando c’è bisogno di lui c’è sempre, fa parate da fuoriclasse come la scorsa settimana su Di Lorenzo. Ci dà grande fiducia, possiamo giocare alti con la difesa ed essere più aggressivi”.