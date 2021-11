Tomori: "Paolo Maldini mi ha detto come posso migliorare"

In merito ai consigli che gli dà Paolo Maldini, Fikayo Tomori ha dichiarato a Champions Journal, magazine ufficiale della UEFA Champions League: "Ho parlato con Paolo e mi ha detto come pensa che io possa migliorare il mio gioco in termini di posizionamento e di possesso. Avere questo tipo di persone da cui imparare e da cui prendere consigli è qualcosa che non puoi comprare. Ed in più, sapere che mi stanno guardando (lui e Franco Baresi, ndr), è sicuramente una motivazione per me".