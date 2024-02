Tomori recuperato, Pioli: "Convocato per la partita di domani"

Alla vigilia della delicata trasferta di campionato contro la Lazio, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa facendo un po' il non solo punti sui recuperi della sua formazione, quello di Tomori su tutti, che domani torna fra i convocati a praticamente due mesi dall'ultima volta. Questa la sua dichiarazione, che non ha lasciato dubbi in merito.

Tomori convocato?

"Sì".