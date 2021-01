Fikayo Tomori, intervistato da Milan TV, ha spiegato la scelta del numero di maglia: "Appena ho visto il 23 libero, avendo 23 anni, ho pensato: 'Ok, scelgio il 23''. Mi ispiro molto a Michael Jordan e lui indossava il numero 23. Ho pensato avesse molto senso per me scegliere il 23 e spero che sia un numero con cui io possa avere successo".