Tomori spiega: "Ogni allenatore ha le sue idee su come si difende, si attacca e si pressa. Noi ci stiamo adattando ad Allegri"

Fikayo Tomori, difensore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa a Singapore a due giorni dalla sfida contro l'Arsenal in amichevole su Massimiliano Allegri, nuovo allenatore rossonero: "Ogni allenatore ha le sue idee su come si difende, su come si attacca, su come e quando pressare. Ci stiamo adattando alle richieste di Allegri".

CAMARDA HA CITATO ANCHE TOMORI

Francesco Camarda, attaccante del Lecce in prestito dal Milan in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, si è presentato alla sua nuova squadra durante la conferenza stampa:

Come è stato il salto fra i grandi?

"Riesco ad adattarmi ai ritmi in poco tempo. Il passaggio dal settore giovanile al Milan Futuro e alla Serie A è stato un bel salto, ci è voluto un po' di tempo per adeguarmi ai tempi. La Serie C è un campionato difficile, c'è tanto contatto fisico. A livello tecnico la Serie A è un altro livello, ma la C a livello fisico è più difficile, ci sono meno spazi e meno possibilità di mettersi in mostra. Il segreto per adeguarsi al ritmo quest'anno sarà l'allenamento, anche contro giocatori come Baschirotto e Gaspar che fisicamente sono devastanti. Questa cosa mi aiuterà tanto. Lo scorso anno con il Milan mi allenavo contro giocatori come Gabbia e Tomori, devi alzare il ritmo e il livello. In allenamento migliori e in partita metti in atto quello che impari".